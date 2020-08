Belen e Stefano si sono tanto amati, ma quando litigano… (Di domenica 30 agosto 2020) Sembra una soap. A questo oramai ci siamo abituati, quando c’è di mezzo Belen Rodriguez, abilissima, per tempi e modi, nella gestione della comunicazione. Ogni settimana, soprattutto d’estate, nuovi sviluppi. C’è da dire che questa soap è incredibilmente avvincente: dura da anni, ma non annoia mai. Anzi il garbuglio sentimentale di cui è protagonista (o vittima?) l’argentina, non fa altro che far montare l’attesa. Fan e osservatori, anche gli apparentemente più distanti e intellettuali, stanno lì a chiedersi: «Ma come va a finire? ». Il punto è che la trama di questa soap è fatta di vite reali, con sentimenti reali e intensi. quando sono belli, vuol dire felicità. quando son brutti, vuol dire ... Leggi su aciclico

