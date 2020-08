Anticipazioni Una Vita venerdì 4 settembre 2020 (Di domenica 30 agosto 2020) Venerdì 4 settembre 2020 – Chi è Ignacio?: Liberto è costretto a vendere la sua libreria. A comprarla sarà un uomo di nome Ignacio, gentile e premuroso, che diventerà fin da subito un amico di Rosina che inizierà a provare qualcosa di tenero e speciale per lui. Susana però non crede al fatto che Rosina non ami più suo nipote. Per questo motivo la cerca per ottenere un confronto in merito alla sua decisione di lasciare Liberto. L'articolo Anticipazioni Una Vita venerdì 4 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

