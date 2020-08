Abisso Ferrari: in Belgio s'è persa e ora non c'è più (Di domenica 30 agosto 2020) Ma davvero è trascorso solo un anno? I regressi della Ferrari hanno consegnato la prima vittoria di Leclerc in F.1 a un passato che s'è fatto già remoto. E dire che era la base per costruire un nuovo ... Leggi su corrieredellosport

ColettaFrank : RT @CorSport: Abisso #Ferrari: in Belgio s'è persa e ora non c'è più ?? - CorSport : Abisso #Ferrari: in Belgio s'è persa e ora non c'è più ?? - cicciovettel95 : RT @kahlan1986: La Ferrari si sta distruggendo da sola ... non si sta distruggendo per colpa di un pilota che in realtà ha dato il cuore pe… - kahlan1986 : La Ferrari si sta distruggendo da sola ... non si sta distruggendo per colpa di un pilota che in realtà ha dato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Abisso Ferrari Ferrari nell’abisso: settima fila da incubo Quotidiano.net Ferrari nell’abisso: settima fila da incubo

di Leo Turrini Mai sparare sulla (Croce) Rossa, d’accordo. Ma la miseria di due Ferrari in settima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio del Belgio (il via oggi alle 15,10, diretta Sky), beh, ...

Gp Belgio: fallimento Ferrari, Vettel e Leclerc fuori dal Q3. Pole Hamilton

SPA - Dalla prima fila tutta rossa di un anno fa, quando Charles Leclerc centrò la pole position precedendo di sette decimi Sebastian Vettel, all'abisso del 2020. Leclerc e Vettel non entrano in Q3 ne ...

