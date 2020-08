Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con Henry Golding ha una nuova data d'uscita (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo essere stato posticipato a data da destinarsi, Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con protagonista Henry Golding, ha finalmente una nuova data d'uscita nelle sale. Il mese scorso fu riportato che Snake Eyes: G.I. Joe Origins, lo spin-off della saga di G.I. Joe incentrato sul personaggio interpretato da Henry Golding, sarebbe stato posticipato al 2021 a causa dei vari slittamenti di calendario in casa Paramount (e non solo). Ora, abbiamo finalmente una nuova data d'uscita, il 22 ottobre 2021. Il debutto al cinema del film diretto da Robert Schwentke e scritto da Evan Spiliotpoulos, che vede nel ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Snake Eyes Snake Eyes rinviato di un anno: uscirà nell'ottobre del 2021 ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con Henry Golding ha una nuova data d'uscita

Dopo essere stato posticipato a data da destinarsi, Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con protagonista Henry Golding, ha finalmente una nuova data d'uscita nelle sale. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 2 ...

Scream 5, Snake Eyes e Paranormal Activity 7: Paramount cambia le date d'uscita dei film

La Paramount ha deciso di annunciare arrivi e cambiamenti di alcuni dei suoi film più attesi della prossima stagione cinematografica in un solo e grande annuncio, dedicato soprattutto attenzione all'a ...

Dopo essere stato posticipato a data da destinarsi, Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe con protagonista Henry Golding, ha finalmente una nuova data d'uscita nelle sale. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 2 ...La Paramount ha deciso di annunciare arrivi e cambiamenti di alcuni dei suoi film più attesi della prossima stagione cinematografica in un solo e grande annuncio, dedicato soprattutto attenzione all'a ...