Regionali, il M5S nei guai. Dal Veneto alla Toscana si prevede una debacle (Di sabato 29 agosto 2020) Il Movimento 5 Stelle non esiste più. Se non è bastato vederli allearsi prima con Salvini e poi con Renzi e il Pd; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì al Tap, alla Tav, al doppio mandanto, alle rielezioni, agli accordi di palazzo e al poltronismo; se non è bastato vederli dire prima No e poi Sì a questa Europa, all’Euro e al Mes, allora arriveranno le elezioni a confermare la fine di un progetto politico e, per qualcuno, di un sogno. Alle porte per il M5S c’è infatti il tracollo delle Regionali, che non coglierà nessuno dei vertici di sorpresa. Semplicemente perché già lo sanno e continueranno a far finta che non sia successo nulla. Ma qualcosa sarà successa eccome. Non è un caso, infatti, che il partito Italexit di Paragone stia raccogliendo ... Leggi su ilparagone

Linkiesta : Al #referendum sul taglio dei parlamentari è prevista un'affluenza del 30%. E le cose sembrano mettersi male anch… - lucianonobili : C’è una destra sovranista guidata da Salvini e Meloni e un PD che rinuncia al suo dna riformista e si consegna al M… - bendellavedova : Alle #Regionali2020 @Piu_Europa ovunque contro i sovranisti, da nessuna parte con il #M5S, né per candidati preside… - Giovann04219260 : RT @val_ciarambino: Votare me e la squadra del M5S alle prossime regionali vuol dire affidare la sanità della nostra regione a chi l'ha dif… - BramucciMatteo : RT @La7tv: #omnibus @claudiafusani mette in risalto il silenzio del premier Giuseppe #Conte nelle ultime settimane: 'Ha parlato l'ultima vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali M5S Regionali Campania 2020, la giravolta di Manna da M5S a Potere al popolo: «50mila assunzioni... Il Mattino Per Alfonso Bonafede sostituire il premier Conte è “fantascienza”

Giuseppe Conte news. “Per me parlare di un cambio del governo è pura fantascienza”. Lo dice, intervistato da La Repubblica, il ministro della Giustizia e capo delegazione pentastellato Alfonso Bonafed ...

Election day 21-22 settembre: tutto quello che c’è da sapere

ROMA – Prime elezioni italiane dell’era post-Covid. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per rinnovare la guida di 7 Regioni e quasi mille Comuni, per il referendum confermativo de ...

Giuseppe Conte news. “Per me parlare di un cambio del governo è pura fantascienza”. Lo dice, intervistato da La Repubblica, il ministro della Giustizia e capo delegazione pentastellato Alfonso Bonafed ...ROMA – Prime elezioni italiane dell’era post-Covid. Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare per rinnovare la guida di 7 Regioni e quasi mille Comuni, per il referendum confermativo de ...