Neuralink, il piano di Elon Musk per collegare cervello umano e computer (Di sabato 29 agosto 2020) Neuralink è il nuovo progetto presentato da Elon Musk per stabilire una connessione senza fili tra un computer e un cervello umano. Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha mostrato i progressi di un suo ambizioso progetto chiamato Neuralink nel corso di una presentazione a San Francisco. È un dispositivo ideato per essere impiantato nel cranio e permettere la connessione senza fili tra cervello umano e computer. In futuro potrebbe contribuire a trattare tramite l'intelligenza artificiale danni cerebrali e altre patologie legate a lesioni a carico del midollo spinale. Di una prima versione di Neuralink si era già parlato ...

castagnogiorgi1 : Elon Musk ha dichiarato che Neuralink curerà la depressione e le dipendenze -

