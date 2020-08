La suggestione di fine agosto: Messi alla Juventus. Ma i bianconeri smentiscono la trattativa (Di sabato 29 agosto 2020) La bomba di calciomercato lanciata nella tarda serata di venerdì da L’Equipe è durata poche ore. Il quotidiano francese aveva parlato di contatti tra il Jorge Messi – padre del numero 10 argentino, in rotta con il Barcellona – e la Juventus. Non si parlava di accordi trovati, ma di sondaggio da parte del club bianconero. Ma gli stessi vertici della società campione d’Italia hanno smentito questa notizia. Gioco delle parti o verità? Accadde una vicenda simile con Cristiano Ronaldo (con una trattativa condotta in gran segreto prima dell’annuncio), ma la sostenibilità economica dell’operazione Messi alla Juve sembra essere l’indicatore per poter smentire quello che sarebbe stato il colpo di mercato più clamoroso degli ... Leggi su giornalettismo

