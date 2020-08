"Incredibile, il Barcellona sapeva da luglio che Messi sarebbe andato via!" (Di sabato 29 agosto 2020) Barcellona, Spagna, - L'ormai famoso burofax inviato da Leo Messi lo scorso martedì ha spiazzato i tifosi del Barcellona , ma non la società. Perché la dirigenza blaugrana sapeva già da luglio che il ... Leggi su corrieredellosport

L'edizione odierna del quotidiano iberico Mundo Deportivo spiega alcuni motivi del perché Leo Messi non sarebbe in vendita: nonostante l'incredibile frattura tra la superstar albiceleste e la società ...

Lazio, Immobile: “Futuro? Vi dico una cosa”

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Lazio Style Channel del suo futuro e del prossimo anno dopo che ieri si era sparsa la notizia dell’interesse de ...

