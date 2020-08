Governo di pazzi. La Meloni sbotta per l'aggressione dei migranti al Celio (Di sabato 29 agosto 2020) Tre migranti nigeriani aggrediscono medici e militari all'ospedale del Celio. E Giorgia Meloni attacca il Governo Conte che mette a rischio la sicurezza e la salute degli italiani. "Scandaloso: tre immigrati nigeriani positivi al Covid ricoverati all'ospedale militare del Celio hanno scatenato il caos, tentato la fuga e aggredito anche a morsi militari e sanitari. Questo Governo di pazzi irresponsabili mette in pericolo la sicurezza e la salute degli italiani e vuole trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Vergogna". Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Governo pazzi Meloni: "Nigeriani contro militari al Celio, governo irresponsabile" Adnkronos Roma, migranti positivi al Covid tentano fuga: botte e morsi a medici e ufficiali. Tensione all'ospedale militare al Celio

Tensioni all'ospedale militare del Celio a Roma. Tre nigeriani, due donne e un uomo, ricoverati da qualche giorno nel nosocomio perché positivi al Covid, hanno scatenato il finimondo nella struttura, ...

