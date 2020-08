Flavio Briatore dimesso scherza con i fotografi: “Non avvicinatevi o vi attacco tutto” – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore, come annunciato nelle passate ore è stato dimesso. L’imprenditore, al quale è stato riscontrato il Coronavirus dopo il ricovero al San Raffaele della scorsa domenica, proseguirà l’isolamento domiciliare. Ed il suo primo pensiero appena fuori dall’ospedale è stati rivolto proprio al figlio di 10 anni, Nathan Falco, avuto dalla conduttrice e prossima concorrente... L'articolo Flavio Briatore dimesso scherza con i fotografi: “Non avvicinatevi o vi attacco tutto” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Il giornalista e scrittore palermitano, svolgerà un po’ il ruolo che la scorsa edizione era stato affidato a Barbara Alberti, per via della sua grande cultura mista ad un senso dell’umorismo niente ma ...È una mamma che ricorda sempre a suo figlio di mettere la canottiera. «Se no si ammala, glielo ripeto ogni volta. Anche io uso la maglia della salute, confesso». Dopo anni di incessante corteggiamento ...