Fedele su Osimhen: “Un fenicottero, solo rimpalli: non ha tecnica e non lega gioco” (Di sabato 29 agosto 2020) Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: "Queste partite contano poco. Leggi su tuttonapoli

