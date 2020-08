Due giovani si sfidano a “duello” per amore: uno finisce accoltellato in ospedale (Di sabato 29 agosto 2020) Alla base del gesto una lite scoppiata forse per motivi passionali. Sul posto una pattuglia della Stazione di Avella e quella dell’Aliquota Radiomobile che hanno ritrovato l’arma sulla scena. Due giovani si sono dati appuntamento in Corso Umberto nel centro della città di Sperone, in Irpinia, per la “resa dei conti” di un amore un po’ … L'articolo Due giovani si sfidano a “duello” per amore: uno finisce accoltellato in ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

