Di Maio rompe il tabù. I 5S potranno votare i candidati del Pd. Proposta un’alleanza più stretta. Guardando alle comunali del 2021 (Di sabato 29 agosto 2020) allearsi con i dem e votare un loro candidato non è più un tabù. Per coalizzarsi non è necessario per forza trovare un candidato al di fuori dei partiti. Può essere una figura espressione del Pd, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, o viceversa. L’importante è un’alleanza basata su un programma solido, avere candidature autorevoli e allearsi tra forze che intendono realmente riformare il Paese. La posizione assunta ieri dal ministro degli esteri Luigi Di Maio sembra abbattere uno degli ultimi steccati per le coalizioni tra M5S e Partito democratico nei diversi appuntamenti elettorali e rendere tale intesa sempre più forte. Un vero e proprio fronte compatto ed alternativo alle destre. L’esponente pentastellato, intervistato ... Leggi su lanotiziagiornale

Di Maio è rimasto il più esposto in difesa del sì al referendum Non succederà, ma potrebbe anche fare la stessa fine di Renzi

Con l'avvicinarsi del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è entrata nel vivo anche la campagna referendaria. Dal punto di vista comunicativo la strada sembrerebbe spianata a favore ...

Sabato e domenica farà un tour in Campania dedicato al referendum sul taglio dei parlamentari ma la giornata di oggi il ministro degli esteri, nonché leader in pectore del Movimento Cinque Stelle, la ...

Con l'avvicinarsi del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari è entrata nel vivo anche la campagna referendaria. Dal punto di vista comunicativo la strada sembrerebbe spianata a favore ...