Chiariello: "Sulla destra punterei su Lozano, certo non prenderei Under! Stravedo per Boga..." (Di sabato 29 agosto 2020) Umberto Chiariello, giornalista di Radio Punto Nuovo e Canale 21, ha dato la sua lettura della situazione sul mercato in casa Napoli attraverso Twitter: "Fatemi andare controcorrente: io non prenderei un‘ala dx e punterei su Lozano. Leggi su tuttonapoli

