Benevento, arriva dal Napoli il fisioterapista Massimo Buono (Di sabato 29 agosto 2020) Il calciomercato, soprattutto per le squadre come il Benevento che dovranno affrontare categorie di livello superiore a quelle disputate finora, non è fatto solo di calciatori in entrata ed in uscita. L’attenzione deve infatti andare anche allo staff tecnico ed alla dirigenza, con l’obiettivo di essere pronti ed organizzati alla massima serie. Ecco allora che … L'articolo Leggi su dailynews24

IAMCALCIOBENEVE : Pannarano. Arriva un centrocampista ex Tufara Valle e San Leucio - IAMCALCIOBENEVE : Polisportiva Puglianello. Arriva un nuovo 'under' dall'Amorosi - LauraCerviMI : RT @luisaauri: Sono mesi che gira l'Italia senza mascherina in barba a tutte le regole imposte per legge, poi arriva a Benevento e finalmen… - LEGOSCAR111 : RT @luisaauri: Sono mesi che gira l'Italia senza mascherina in barba a tutte le regole imposte per legge, poi arriva a Benevento e finalmen… - TinaRea17 : RT @luisaauri: Sono mesi che gira l'Italia senza mascherina in barba a tutte le regole imposte per legge, poi arriva a Benevento e finalmen… -