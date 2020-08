A Vercelli confermata l’edizione 2020 del Premio Wilde (Di sabato 29 agosto 2020) A Vercelli in arrivo la XIII edizione del Premio Wilde: a confronto l’estro poetico di autori provenienti da ogni angolo d’Italia La Dreams Entertainment presenta la XIII ed. del Premio Wilde. Dalla segreteria dell’associazione, che da tredici anni organizza e gestisce uno dei premi più conosciuti in Europa, trapelano le prime indiscrezioni sull’evento che tornerà… L'articolo A Vercelli confermata l’edizione 2020 del Premio Wilde Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

