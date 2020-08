Virtus Goti, c’è la firma del difensore Vigliotti (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Virtus Goti ’97 ha comunicato di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/2021 con il difensore santagatese classe 2000 Alfonso Vigliotti. Per lui si tratta di un ritorno, dato che ha vestito la maglia biancorossa partendo dagli allievi fino alla prima squadra con Facchino e Martino al timone. “Ritorno con piacere allo Ievoli perché ho voglia di sudare e lottare per la squadra del mio paese, darò tutto me stesso onorando anche la memoria del Presidente Carfora”, ha detto Vigliotti esprimendo sensazioni positive in vista della nuova avventura. L'articolo Virtus Goti, c’è la firma del difensore Vigliotti proviene da ... Leggi su anteprima24

Virtus Goti : SI PARTE! Il 31 agosto alle ore 14:30 inizierà il pre-ritiro (il ritiro precampionato dei biancorossi inizierà il 7 settembre). Nel fortino dello Ievoli ”, il tecnico DI PIPPO con il suo ...

Marco Androsoni santagatese doc riapproda alla corte di Carfora! Un gradito ritorno a casa è quello di Marco Androsoni portiere classe 1993 che si è messo a disposizione della società biancorossa ( in ...Virtus Goti : SI PARTE! Il 31 agosto alle ore 14:30 inizierà il pre-ritiro (il ritiro precampionato dei biancorossi inizierà il 7 settembre). Nel fortino dello Ievoli ”, il tecnico DI PIPPO con il suo ...