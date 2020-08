Valerio Staffelli in lutto: il grande dolore dell’inviato di Striscia La Notizia (Di venerdì 28 agosto 2020) Questo articolo Valerio Staffelli in lutto: il grande dolore dell’inviato di Striscia La Notizia . Gravissimo lutto per Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia La Notizia: è purtroppo venuta a mancare nella giornata di ieri una persona speciale. Grave lutto nella famiglia di Striscia La Notizia, lo storico programma di Antonio Ricci che va in onda da tantissimi anni su Canale 5: purtroppo nella giornata di ieri è venuto … Leggi su youmovies

zazoomblog : Lutto per Valerio Staffelli morto il padre: Il mio Come la va è nato da lui - - #Lutto #Valerio #Staffelli #morto… - domenicosabell1 : RT @NapoliToday: #Cronaca Lutto per Valerio Staffelli, addio all'amato padre: 'Era ironico e sensibile come molti napoletani' - NapoliToday : #Cronaca Lutto per Valerio Staffelli, addio all'amato padre: 'Era ironico e sensibile come molti napoletani'… - andreoihotmail1 : @Pasky973 Non può essere .... sarà Valerio Staffelli che consegna il tapiro ad Ausilio -