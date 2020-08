Uomini e Donne: anche Adriana Peluso positiva al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) anche Adriana Peluso, ex volto del Grande Fratello e di Uomini e Donne, si aggiunge alla lunga lista di personaggi risultati positivi al temibile virus de Covid-19. Di recente si era tornati a parlare di lei per il fidanzamento con l’eclettico Giacomo Urtis, chirurgo delle star. Ma ora il nome di Adriana torna in tendenza perché anche lei, come tanti suoi colleghi, si è contagiata con il CovidArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - Aldebaran_4 : @LegaSalvini Morisi sempre più in basso! Ha finito dimostrare la tua pochezza di stile ed educazione? Prima usava l… - Paola_Ciani : RT @airplaneoversea: Poi fa ridere perché “le donne sono più scarse nelle scienze ma più brave nelle materie umanistiche perché hanno una ??… -