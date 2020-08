Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi: le coppie e i nomi dei concorrenti (Di venerdì 28 agosto 2020) Seconda edizione di Temptation Island nel giro di pochi mesi: da mercoledì 9 settembre, su Canale 5, tornerà il "viaggio tra i sentimenti" con la guida di Alessia Marcuzzi. Saranno sei le coppie di concorrenti che metteranno alla prova il loro amore tra tentazioni, separazione forzata e falò. Non ci saranno vip, stavolta. E' stata la stessa conduttrice a svelare il perché: "All'inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d'accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro" (da Tv Sorrisi e Canzoni).Ma andiamo a scoprire chi sono i concorrenti già svelati attraverso i social della ... Leggi su blogo

