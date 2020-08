Surface Duo, cosa si dice dello smartphone pieghevole di Microsoft (Di venerdì 28 agosto 2020) Da oltreoceano arrivano le prime impressioni sul dispositivo che segna un nuovo inizio nel settore mobile per Redmond Unboxing, accensione e prime impressioni sul telefonino della casa di Redmond che si trasforma in tablet: l’ex Surface Phone è realtà Leggi su it.mashable

floo1989 : @_paperino @Dov_EL Ogni riferimento indiretto al Surface Duo è puramente casuale. ?? - Paolo52663097 : @Agenzia_Ansa E adesso che arriva surface duo ...diventerà ancora più ricco - Alvise_C : Unboxing dei primi Surface Duo - Plaffo : Surface Duo: Arrivano i primi video unboxing - IsraSeyd : El Microsoft Surface Duo se ve BELLO. -

Ultime Notizie dalla rete : Surface Duo

La Stampa

Il 12 agosto abbiamo finalmente scoperto data e prezzo di uscita di Surface Duo, il dispositivo mobile con funzionalità telefoniche e supporto alle app Android di casa Microsoft (Surface Duo arriva il ...Surface Duo è attualmente commercializzato negli Stati Uniti, ma non in Italia. Nel nostro paese non è chiaro quando e se arriverà ufficialmente. Fortunatamente è possibile acquistarlo anche da noi. Q ...