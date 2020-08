«Salvini prepari i 400 euro di multa» (Di venerdì 28 agosto 2020) Clemente Mastella, sindaco di Benevento, in un’intervista al Messaggero oggi va all’attacco di Matteo Salvini dopo le foto senza mascherina in città: «E certo! E’ venuto meno, qui a Benevento, con la sua pagliacciata senza mascherina e con assembramento, al rispetto delle regole di comportamento che riguardano la salute delle persone». Comportamento fuorilegge? «Ha fatto una cosa molto grave e del tutto irresponsabile. Ha disatteso un obbligo morale, oltre che giuridico. Sapeva benissimo che a Benevento c’è il dovere di mascherina dalle ore 18 e se n’è infischiato. Ora paghi i 400 euro della multa, che i nostri vigili gli stanno per mandare». E se dice che non li ha? «Ce li ha, ce li ... Leggi su nextquotidiano

Sindaco Mastella, nel web lei è diventato per molti San Clemente, perché se l'è presa con Salvini: davvero vuole fargli pagare la multa? «E certo! E' venuto meno, qui a Benevento, con la sua pagliacci ...

