Regno Unito, la nuova statua per Diana riunisce William e Harry (Di venerdì 28 agosto 2020) William e Harry riuniti per mamma Diana. Il primo luglio del 2021, giorno in cui la avrebbe compiuto sessant'anni, una statua in suo onore sarà installata a Kensington Palace , il palazzo di in cui ... Leggi su leggo

E' interamente dipinta di rosa shocking, batte bandiera tedesca ed è l'ultima opera del misterioso street artist. Banksy ha segretamente comprato un'ex nave della dogana francese e finanziato una miss ...

F1, è involuzione britannica: da padroni a... scomparsi!

Tanti team di F1 continuano ad avere base nel Regno Unito, ma chi investe ingenti somme di capitali per queste squadre è straniero. Un cambiamento epocale consumatosi in pochi anni, che porta il Circu ...

