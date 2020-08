Medici eroi e l'elemosina del 'premio Covid': a Bari pagati più di Taranto (Di venerdì 28 agosto 2020) Bari - Medici eroi e l'elemosina del 'premio Covid'. Dopo le denunce per le somme dispensate nelle Asldi Brindisi, Lecce e Taranto, nel mirino il Policlinico di Bari. 'Aver attribuito una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

QdSit : Finora solo chiacchiere e nessuno atto concreto. Al di là della somma che alla fine andrà a ciascun operatore sanit… - immediatonet : Infermieri, medici, operatori sanitari: a Siponto gli eroi del Covid. Tutto pronto per il Premio Argos Hippium - LaGazzettaWeb : Medici eroi e l’elemosina del «premio Covid»: a Bari pagati più di Taranto - mar__bru : @BluDiChina @AzzolinaLucia Tranquillo. Un gran numero di insegnanti over 50-60 pare stiano già pensando di diserta… - Stefano82110740 : @silvia_belfare @colmarn @GhostRi00817922 @SerglocSergio @robersperanza Ma hai letto quello che ho scritto? Ho crit… -

Ultime Notizie dalla rete : Medici eroi

La Gazzetta del Mezzogiorno

Come ricordato in occasione della cerimonia, medici, infermieri, militi delle pubbliche assistenze e volontari sono eroi di tutti i giorni che in questo particolare e difficile periodo di pandemia ...Monica Falocchi, una delle infermiere simbolo della lotta al Coronavirus, immortalata anche dal New York Times, sarà ospite della XXVII edizione del Premio Argos Hippium che andrà in scena venerdì 4 s ...