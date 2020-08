Macabro ritrovamento a Roma: cadavere a Villa Pamphili (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragico rinvenimento questa mattina a Villa Pamphili. La segnalazione ai Carabinieri alle 11:45 circa per il Macabro ritrovamento di un cadavere nella Fontana del Giglio. Le indagini sono in corso per risalire alla vittima e per ricostruire i fatti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Macabro ritrovamento a Roma: cadavere a Villa Pamphili - chemy2 : RT @fanpage: Macabro ritrovamento in campagna - fanpage : Macabro ritrovamento in campagna -

Ultime Notizie dalla rete : Macabro ritrovamento Macabro ritrovamento in spiaggia a Valderice: si tratta di resti umani? Tp24 Slovenia, scoperta foiba con oltre 200 resti umani

Scoperta una foiba con 250 resti umani, di cui la metà di ragazzi adolescenti. Macabro ritrovamento nella zona del Kocevski Rog, in Slovenia. I poveri sventurati, molto probabilmente, persero la vita ...

Esce per una passeggiata col cane e trova un cadavere nei boschi

Una passeggiata insieme al cane si è conclusa con un macabro ritrovamento per una donna che, nel tardo pomeriggio di domenica, stava facendo quattro passi insieme all’amico a quattro zampe nei boschi ...

Scoperta una foiba con 250 resti umani, di cui la metà di ragazzi adolescenti. Macabro ritrovamento nella zona del Kocevski Rog, in Slovenia. I poveri sventurati, molto probabilmente, persero la vita ...Una passeggiata insieme al cane si è conclusa con un macabro ritrovamento per una donna che, nel tardo pomeriggio di domenica, stava facendo quattro passi insieme all’amico a quattro zampe nei boschi ...