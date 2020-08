L’Ungheria chiuderà i confini dal 1° settembre a causa del coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Ungheria chiuderà i confini agli stranieri a partire dal primo settembre per contenere il contagio da coronavirus; gli ungheresi che torneranno dall’estero dovranno osservare la quarantena, che potranno abbandonare solo dopo essere risultati negativi a due tamponi. Potranno entrare nel Leggi su ilpost

rtl1025 : ?? L'#Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del #Coronavirus. Lo ha reso no… - Carmela_oltre : RT @Francesco_Morra: L'#Ungheria chiuderà le frontiere, speriamo che lascino fuori Orban - frances18008072 : RT @rtl1025: ?? L'#Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del #Coronavirus. Lo ha reso noto il gover… - AndreCardi : L'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto il g… - Francesco_Morra : L'#Ungheria chiuderà le frontiere, speriamo che lascino fuori Orban -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ungheria chiuderà L’Ungheria chiuderà i confini dal 1° settembre a causa del coronavirus Il Post