L'Nba riprende domani, ma con misure anti razzismo (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 28 AGO - La Nba ha annunciato che domani riprenderà i playoff dopo tre giorni consecutivi di gare sospese, grazie a un accordo tra la Lega e i giocatori per varare una serie di ... Leggi su corrieredellosport

thewhitefly_ : Scusami @rprat75 non ho capito se stasera l'NBA riprende. - StaritaAnna : Riprende la #Nba dopo lo stop contro il razzismo. La più grande lega sportiva al mondo si è fermata dopo l'ennesima… - infoitsport : NBA, i giocatori hanno deciso: la stagione si riprende - danisailor7 : RT @FabriFasanella: ''Boicottate, non rinviate''. LeBron James chiaro e diretto. Più passano le ore e più ho la sensazione che la stagione… - StorieASpicchi : RT @FabriFasanella: ''Boicottate, non rinviate''. LeBron James chiaro e diretto. Più passano le ore e più ho la sensazione che la stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba riprende L'Nba riprende domani, ma con misure anti razzismo - Ultima Ora Agenzia ANSA L'Nba riprende domani, ma con misure anti razzismo

(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO - La Nba ha annunciato che domani riprenderà i playoff dopo tre giorni consecutivi di gare sospese, grazie a un accordo tra la Lega e i giocatori per varare una serie di in ...

NBA, ci sarà Kristaps Porzingis in gara-6? Coach Carlisle non è ottimista

I due giorni di pausa dalle partite per via della decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo contro Orlando aveva dato qualche speranza ai tifosi dei Dallas Mavericks di riavere Kristaps P ...

(ANSA) - WASHINGTON, 28 AGO - La Nba ha annunciato che domani riprenderà i playoff dopo tre giorni consecutivi di gare sospese, grazie a un accordo tra la Lega e i giocatori per varare una serie di in ...I due giorni di pausa dalle partite per via della decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo contro Orlando aveva dato qualche speranza ai tifosi dei Dallas Mavericks di riavere Kristaps P ...