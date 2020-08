Kyrgios attacca Djokovic: “E’ scomparso quando doveva mostrare leadership e umiltà” (Di venerdì 28 agosto 2020) Durissimo attacco di Nick Kyrgios nei confronti di Novak Djokovic. Il tennista australiano si è scagliato nei confronti del numero uno al mondo, accusandolo di aver manifestato poca leadership e ancor meno umiltà, probabilmente in relazione alla vicenda del razzismo e dei boicottaggi: “Un gran tennista. Potrebbe rimanere imbattuto nel 2020, non posso toglierglielo. Purtroppo quando avrebbe dovuto mostrare un po’ di leadership e umiltà è scomparso. La maggioranza direbbe che ha preso una L a prescindere”. Leggi su sportface

La pandemia ha fermato la sua striscia vincente ma alla ripresa non sembra davvero cambiato nulla per il campione serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic. Il diciassette volte campione di titoli del ...Nick Kyrgios attacca ancora Novak Djokovic. L'australiano, assente nella bolla di New York per preservare la propria incolumità rispetto alla pandemia di Covid-19, ritiene che, sebbene il serbo abbia ...