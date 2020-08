In Abruzzo la prima zona rossa dal lockdown. In una frazione di Lucoli 12 contagiati. A Milano nuovo focolaio in una Rsa. Ventuno i positivi (Di venerdì 28 agosto 2020) Scatta la zona rossa nella frazione di Casamaina del Comune di Lucoli, in Abruzzo. L’ordinanza, firmata ieri dal sindaco Valter Chiappini, decorre dalla mezzanotte del 28 agosto fino alle 24 del primo settembre. Si tratta della prima zona rossa istituita nella regione dopo il lockdown. La decisione è stata presa dal primo cittadino del piccolo centro in provincia dell’Aquila, dopo che nei giorni scorsi erano emersi 12 casi di positività al Covid-19. A quel punto, Chiappini ha deciso di estendere a tutta la popolazione il tampone “al fine di circoscrivere i casi positivi ed evitare provvedimenti restrittivi”. Nella serata di ieri, tuttavia, la scelta drastica di ... Leggi su lanotiziagiornale

