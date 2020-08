Il Magna Pars di Milano riapre in totale sicurezza (Di venerdì 28 agosto 2020) Riaprirà i propri battenti il prossimo 31 agosto il Magna Pars di Milano: seguendo le direttive del governo, la struttura ha infatti messo a punto un protocollo di sicurezza in grado di gestire tutti gli aspetti operativi. Aperitivi in terrazze private e suggestivi pre-dinner nel Roof Deck, Cene riservate nel Ristorante DA NOI IN con giardino interno e cucina a vista e Serate esclusive con cameriere dedicato nella Winery, Breakfast, Lunch e Dinner in camera, Massaggi Ayurvedici con profumoterapia in cabine private, accesso alla Gym con personale aggiornato sui nuovi protocolli, Business meeting in Library Hall o incontri informali nell’intima Blibliotheca, sino a conferenze streaming nelle sale dell’Event Space. Il distanziamento interpersonale è garantito dallo spazio a disposizione degli ... Leggi su gqitalia

Riaprirà i propri battenti il prossimo 31 agosto il Magna Pars di Milano: seguendo le direttive del governo, la struttura ha infatti messo a punto un protocollo di sicurezza in grado di gestire tutti ...

Bentornato Magna Pars

Legni, fiori, frutti, aromi, resine ed un giardino nascosto: questi gli ingredienti olfattivi del Magna Pars, concentrato d’eccellenza italiana nato dall’amore per i profumi, per l’arte e per l’ospita ...

Riaprirà i propri battenti il prossimo 31 agosto il Magna Pars di Milano: seguendo le direttive del governo, la struttura ha infatti messo a punto un protocollo di sicurezza in grado di gestire tutti ...