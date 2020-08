I “pacifisti” del Black Lives Matter aggrediscono una donna: non aveva alzato il pugno chiuso (Di venerdì 28 agosto 2020) L’hanno aggredita perché non ha voluto alzare il pugno, gesto simbolo del movimento Black Lives Matter. Brutti momenti per una donna di 49 anni, Lauren B. Victor, a Washington Dc. Non è la prima volta che accade. Le immagini del video sono virali sul web e stanno scatenando polemiche e divisioni tra i sostenitori del movimento su Twitter. donna accerchiata dai Black Lives Matter I manifestanti del Black Lives Matter hanno accerchiato la donna con atteggiamento minaccioso mentre cenava con un amico nel distretto di Adams Morgan. Victor, master alla Columbia Business School, ha raccontato al Washington Post di essersi sentita «sotto ... Leggi su secoloditalia

