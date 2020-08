Giappone: Abe si dimette oggi, problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier Giapponese Shinzo Abe è costretto a fare un passo indietro. Nel corso di una conferenza stampa convocata per la giornata di oggi, infatti, annuncerà le sue dimissioni dalla carica di Primo Ministro per motivi di salute. La notizia è stata anticipata dalla tv pubblica NHK ed ha fatto in pochi istanti il giro del mondo via Web. Abe soffre da anni di rettocolite ulcerosa e già nel 2005-2006 era stato costretto a farsi da parte. Negli ultimi giorni le sue condizioni sono però peggiorate, tanto da richiedere due nuovi ricoveri in ospedale per esami approfonditi. I funzionati del Partito Liberaldemocratico hanno provato a tenere segrete le condizioni di salute di Abe, ma i due ricoveri sono diventati di dominio pubblico fino alla conferma che il premier non porterà a ... Leggi su blogo

repubblica : Giappone, il premier Abe verso le dimissioni - Agenzia_Ansa : Giappone: media, Abe verso le dimissioni #ANSA - Adnkronos : #Giappone, 'il premier #Abe si dimette per problemi di salute' - FilippoCarmigna : Giappone, il premier Shinzo Abe: “Mi dimetto per problemi di salute” - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Giappone: media, Abe verso le dimissioni #ANSA -