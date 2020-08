DIRT 5: Svelata la nuova modalità Arena personalizzabile (Di venerdì 28 agosto 2020) Codemasters offre ai giocatori gli strumenti per creare, condividere e scoprire con Playgrounds, l’ultima nuova feature di DIRT 5 , in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC Windows (e Steam) venerdì 16 ottobre. Seguiranno le versioni per Xbox Series X e PlayStation 5 entro la fine dell’anno, con Google Stadia in arrivo all’inizio del 2021 Playgrounds consente ai giocatori di progettare, creare, modificare e gareggiare su arene personalizzate e di condividerle istantaneamente con il mondo. Utilizzando una vasta gamma di oggetti come dossi, kicker, rampe, tunnel e anelli di fuoco, i giocatori possono diventare creativi con infinite possibilità. Inizia con una tela bianca all’interno dell’iconico Cape Town Stadium in Sud Africa o vai nello spazio aperto del deserto dell’Arizona. Da ... Leggi su gamerbrain

Console_Tribe : Svelata la colonna sonora di DIRT 5 - - GameIndustry_IT : Svelata la colonna sonora di Dirt 5 da Codemasters - italiatopgames : Dirt 5 – Svelata la Colonna Sonora -

Ultime Notizie dalla rete : DIRT Svelata gamescom 2020 – DIRT 5: svelata la Arena Creator Mode Parliamo di Videogiochi DIRT 5, trailer della modalità Playgrounds

Durante la Gamescom 2020, Codemasters ha svelato una nuova modalità di DIRT 5 chiamata Playgrounds. Playgrounds consente ai giocatori di progettare, creare, modificare e gareggiare su arene personaliz ...

Dirt 5: svelata la colonna sonora ufficiale

Codemasters ha svelato un assaggio della colonna sonora ufficiale del nuovo attesissimo Dirt 5, che può già essere ascoltata tramite Spotify. Con alcune perle nascoste ancora da annunciare, Dirt 5 con ...

Durante la Gamescom 2020, Codemasters ha svelato una nuova modalità di DIRT 5 chiamata Playgrounds. Playgrounds consente ai giocatori di progettare, creare, modificare e gareggiare su arene personaliz ...Codemasters ha svelato un assaggio della colonna sonora ufficiale del nuovo attesissimo Dirt 5, che può già essere ascoltata tramite Spotify. Con alcune perle nascoste ancora da annunciare, Dirt 5 con ...