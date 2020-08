DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 31 agosto: Can e Sanem bloccati in ascensore (Di venerdì 28 agosto 2020) Cinquantaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir sta giungendo alla conclusione, almeno con l’orario attuale. Infatti, al momento non sappiamo in che fascia verrà posizionata dopo il ritorno del dating show Uomini e Donne. Gli spoiler della prossima puntata svelano che Can e Sanem rimarranno bloccati in ascensore e lì sigilleranno un patto. Tra loro da ora in poi ci sarà solo amicizia. Mentre Leyla si confiderà con Osman, sempre più innamorato di lei. Ca e Sanem stringono un patto in ascensore Le anticipazioni del 54esimo ... Leggi su kontrokultura

