Calciomercato, colpo Atalanta: preso Miranchuk dalla Lokomotiv. Il Cagliari prende Marin dall’Ajax (Di sabato 29 agosto 2020) Il Calciomercato vede protagonisti di giornata Atalanta e Cagliari, con colpi provenienti dall’estero: il trequartista russo per i nerazzurri, il centrocampista romeno per i rossoblu. Il Calciomercato entra nel vivo, con il sorteggio del campionato alle porte. Non solo i top club al lavoro. Poche ore fa sono state definite due operazioni importanti in entrata, con protagoniste Atalanta e Cagliari. Atalanta, preso Miranchuk per 14,5 milioni Il club nerazzurro ha acquistato infatti Aleksej Miranchuk. L’Atalanta si è assicurata il classe ’95 versando 14,5 milioni nelle casse della Lokomotiv Mosca. Gli orobici erano alla ricerca di un vice-Ilicic e il ... Leggi su newsmondo

