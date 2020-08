Walmart si allea con Microsoft per comprare TikTok. Verso vendita per 20-30 miliardi (Di giovedì 27 agosto 2020) Il gigante della Gdo americana ha spiegato che la mossa potrebbe aiutare a far crescere la sua unità di marketplace online di terze parti e il suo nascente ramo pubblicitario. Lascia l’ad di TikTok Leggi su ilsole24ore

