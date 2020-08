Violenza sessuale su una bimba di 9 anni, lei lo racconta e lo fa arrestare (Di giovedì 27 agosto 2020) Molestata in strada a 9 anni da un 48enne, lei racconta tutto e lo fa finire in carcere con l‘accusa di Violenza sessuale aggravata. L’uomo arrestato sarebbe un residente di Ladispoli, riferisce Il Mattino, su cui l’attenzione degli inquirenti si sarebbe accesa dopo la denuncia della madre. Proprio a quest’ultima, la piccola avrebbe rivelato l’accaduto dando impulso alle indagini e alla successiva misura cautelare. Molesta una bimba in strada, la piccola lo fa arrestare La vicenda, riportata dal quotidiano Il Mattino e Skytg24, ha come protagonista una bimba di 9 anni, che con il suo racconto avrebbe permesso di inchiodare alla cornice di pesantissime responsabilità l’uomo che l’avrebbe molestata. ... Leggi su thesocialpost

SANTA MARINELLA – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 48enne, residente a Ladispoli, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal G.I.P. del Tri ...

