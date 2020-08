Traffico Roma del 27-08-2020 ore 13:30 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno della redazione sulla via Pontina un incidente rallenta il Traffico tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia rallentamenti per incidenti anche in via Tiburtina in prossimità di piazzale Valerio Massimo direzione Nuova Circonvallazione interna a Casal Monastero è chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero e nella Grande Raccordo Anulare verso il centro città a Monteverde per il dissesto del manto stradale chiusa al Traffico via Federico Ozanam tra Piazza Donna Olimpia e via Francesco Catel trasporti Metro C fino al 7 dicembre la circolazione dei treni termini in anticipo da l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni l’ultima corsa alle 21 poi la sotterranea chiude e il collegamento prosegue con due linee di bus navetta M C ed MC3 per i dettagli di queste di ... Leggi su romadailynews

LuceverdeMilano : ??????#EsodoEstivo - Previsioni #traffico ??#bollinorosso ?? #29agosto - #30agosto Dettagli ??… - romadailynews : Traffico Roma del 27-08-2020 ore 13:30: Luceverde Roma Buongiorno della redazione sulla via… - guidozampini60 : @IvanaFavaro1 @UtherPe Sto pensando anche io per il piccolo (13) certo che il traffico di Roma scoraggia ... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma #traffico: Via Tiburtina, #incidente altezza piazzale Valerio Massimo in direzione Nuova Circonvallazione Interna. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-08-2020 ore 12:30 RomaDailyNews Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati

«Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria d ...

Roma, «Quarantena finita, fateci uscire», migranti in rivolta nel centro di accoglienza a Rocca di Papa

Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...

«Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria d ...Rivolta nel centro di accoglienza di Rocca di Papa. Dalle prime ore del mattino si stanno verificando disordini nella struttura "Mondo Migliore", che ospita circa 300 immigrati, di cui 28 erano risult ...