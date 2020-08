Tiziano Ferro, è morto il cane Beau (Di giovedì 27 agosto 2020) L'annuncio è arrivato pochi minuti via social: "Beau non ce l’ha fatta". Tiziano Ferro ha comunicato così la morte del suo cane Beau, ricoverato d'urgenza e operato nei giorni scorsi negli Stati Uniti:Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore....Adottate un cane adulto, pensateci se potete.Tiziano Ferro, è morto il cane Beau 27 agosto 2020 17:47. Leggi su blogo

