Ritiro Palermo, infortunio per Pelagotti: il report medico (Di giovedì 27 agosto 2020) Si ferma Alberto Pelagotti.L'estremo difensore del Palermo, come ha comunicato il club rosanero attraverso una nota ufficiale, si è sottoposto oggi ad indagine strumentale che ha evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro rimediata nel corso del Ritiro a Petralia Sottana. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.VIDEO Ritiro Palermo, rosanero agli ordini di Boscaglia: attaccanti e centrocampisti in campo, i difensori... Leggi su mediagol

Mediagol : Ritiro #Palermo, infortunio per #Pelagotti: il report medico - WiAnselmo : Ritiro #Palermo, infortunio per Pelagotti: il report medico - Mediagol : Ritiro #Palermo, infortunio per Pelagotti: il report medico - PalermoToday : Santana, 39 anni e non sentirli: 'Palermo, sono tornato e ora lascerò il segno' - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Video Ritiro #Palermo, Santana in conferenza: le dichiarazioni del capitano rosanero -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Palermo Ritiro Palermo, le parole del tecnico Roberto Boscaglia Madonie Press Finisce l’era dei Bryan: il doppio più vincente di sempre annuncia il ritiro

“Non può finire così”, era stato il primo commento apprendendo qualche giorno fa l’assenza dei fratelli Bryan nella entry list dello US Open, quello che comunque sarebbe dovuto essere il loro ultimo t ...

Palermo, Santana vuole essere ancora protagonista: "Sono molto carico"

Esperienza e carattere. Sono le qualità che Mario Alberto Santana anche quest’anno può fornire al Palermo dopo l’ottimo campionato di serie D in cui più volte è stato protagonista. Dal ritiro di Petra ...

“Non può finire così”, era stato il primo commento apprendendo qualche giorno fa l’assenza dei fratelli Bryan nella entry list dello US Open, quello che comunque sarebbe dovuto essere il loro ultimo t ...Esperienza e carattere. Sono le qualità che Mario Alberto Santana anche quest’anno può fornire al Palermo dopo l’ottimo campionato di serie D in cui più volte è stato protagonista. Dal ritiro di Petra ...