Poste Italiane assume Portalettere (Di giovedì 27 agosto 2020) Poste Italiane è alla ricerca di nuovi Portalettere sempre da inserire presso i 13 mila uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale. Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale, e l’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato a decorrere da Agosto 2020, in relazione alle esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Possono concorrere anche coloro i quali hanno già partecipato ad una precedente selezione senza essere stati contattati. Nella domanda si deve indicare una sola area territoriale di preferenza, ed essere coinvolti in un processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle ... Leggi su quifinanza

