Poste Italiane assume Portalettere anche in Campania (Di giovedì 27 agosto 2020) Nuova Selezione lanciata in questi giorni per inserire personale negli uffici postali in tutta Italia. Poste Italiane è alla ricerca di nuovi Portalettere sempre da inserire presso i 13 mila uffici postali presenti su tutto il territorio nazionale. Per poter partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea, anche triennale, e l’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato a decorrere da Agosto 2020, in relazione alle esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Possono concorrere anche coloro i quali hanno già partecipato ad una precedente selezione senza essere stati contattati. Nella domanda si deve indicare una sola area ... Leggi su ildenaro

