“Perché copro il mio tatuaggio in tv”. Andrea Delogu svela il mistero (Di giovedì 27 agosto 2020) Andrea Delogu è la conduttrice de La vita in diretta estate. Insieme a Marcello Masi, tiene compagnia ogni giorno ai spettatori di Rai1 con la versione estiva del programma che tornerà a settembre con Alberto Matano. La Delogu è intervenuta su Instagram, con un video in cui si sottopone a un trattamento per la copertura dei suoi tatuaggi e poco dopo è scoppiata la polemica. Polemica nata dopo che qualcuno aveva pensato che a costringere la conduttrice a ‘cancellare’ i tatuaggi fosse stata proprio la Rai. Sul social la bella 38enne, moglie dell’attore Francesco Montanari, ha spiegato: “Ecco perché copro il mio tatuaggio in tv”. La decisione di coprire il tatuaggio è arrivata perché la conduttrice si sta ... Leggi su caffeinamagazine

