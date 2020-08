Mugnano, città in lutto per la morte di Aniello: “Era un simbolo del centro storico” (Di giovedì 27 agosto 2020) Mugnano. Città in lutto, muore Aniello Mangiapili. E’ sconvolta la città di Mugnano per la prematura scomparsa dello storico pescivendolo del centro storico di Mugnano. Teleclubitalia apprende la triste notizia attraverso i gruppi social. Aniello è descritto da tutti come grande lavoratore, uomo umile e generoso che da sempre rappresenta un pezzo della Storia di Mugnano. … L'articolo Mugnano, città in lutto per la morte di Aniello: “Era un simbolo del centro storico” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

