Morto tra le braccia dei genitori. Filippo, 15 anni, nessuno ha potuto fare nulla (Di giovedì 27 agosto 2020) Tragedia nella Marca: un ragazzino si è spento nella notte in casa a causa di un improvviso malore. Aveva solo 15 anni: il dramma a Signoressa di Trevignano. Ancora da verificare i contorni dell’episodio. Il giovanissimo – Filippo Monego – era in casa con i genitori papà Luigino e mamma Moira e si è sentito male accasciandosi. Immediata la chiamata del Suem verso le 21: i sanitari sono accorsi sul posto per cercare di rianimare il ragazzo per circa un’ora. Purtroppo non c’è stato nulla da fare; pare il ragazzino sia stato stroncato da un attacco d’asma. Di tutt’altro tenore l’incidente che ha visto morire un ragazzo di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) dopo essersi sporto dal finestrino dell’auto ad Affi. Il ... Leggi su caffeinamagazine

