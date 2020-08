Michele Emiliano, il protogrillino (Di giovedì 27 agosto 2020) Il centro sinistra pugliese si gioca tutto a queste elezioni regionali, anche perché non è riuscito a fare l'alleanza con il M5s. Nonostante il loro presidente di regione, Michele Emiliano, che in questi cinque anni ha portato avanti tutte le battaglie che piacciono ai grillini. Dall'avanzata del Leggi su ilfoglio

davidallegranti : Oggi Michele Emiliano dice alla Stampa che su ex Ilva i Cinque stelle “promettevano la chiusura della fabbrica, io… - ilfoglio_it : Il disastro dell’Ilva. La lotta contro il Tap. Il caos della Xylella. E poi l’economia che non va e la gestione del… - AnnalisaChirico : In Puglia il presidente Michele Emiliano corteggia gli elettori con il bonus sposi di 1500 € per chi si sposerà en… - ALBERTINIGabry : RT @ilfoglio_it: Il disastro dell’Ilva. La lotta contro il Tap. Il caos della Xylella. E poi l’economia che non va e la gestione della pand… - 57Davide : RT @ilfoglio_it: Il disastro dell’Ilva. La lotta contro il Tap. Il caos della Xylella. E poi l’economia che non va e la gestione della pand… -