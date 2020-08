Le scuse di Carlos Corona: “Mi spiace, non volevo” ma il padre minimizza (Di giovedì 27 agosto 2020) Carlos Corona deve avere riflettuto sulle parole dette ieri sui social e dopo una bella dormita sono arrivate le sue scuse. Non aveva invece perso tempo Nina Moric, per sua madre non c’era bisogno di riflettere, le scuse andavano fatte subito. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è giovanissimo, ha appena compiuto 18 anni, ma la sua frase considerata omofoba risultava non solo pesante ma così lontana dal ragazzino che raccontavano proprio i suoi genitori. “Errore non voluto, domina il politicamente corretto” ha anticipato Fabrizio Corona prima di lasciare la parola a Carlos. L’ex re dei paparazzi ha voluto minimizzare l’accaduto, non era il caso di fare polemica ma è proprio questo che ha portato ... Leggi su ultimenotizieflash

scuse Carlos Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : scuse Carlos