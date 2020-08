Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati (Di giovedì 27 agosto 2020) «Lasciare la ztl aperta, altrimenti si destinano alla morte migliaia di attività commerciali che già oggi sono in profonda sofferenza». È il disperato grido d'allarme delle associazioni di categoria di fronte alla prossima riattivazione della zona a traffico limitato del centro storico, che resterà spenta fino al 30 agosto. Poi, salvo ripensamenti del Campidoglio, si torna alla normalità e quindi stop alle auto fino alle 18. «Chiediamo la proroga della zona a traffico limitato per tutto il 2020 – scrive in una accorata lettera ai vertici del Comune, Pier Andrea Chevallard, commissario Confcommercio Roma – Non capiamo il motivo della riaccensione dei varchi vista la quasi totale mancanza di flussi turistici e l'assenza dei dipendenti pubblici e privati, che operano per lo più ancora ... Leggi su iltempo

tempoweb : Lasciate aperta la Ztl. I commercianti sono disperati #ztl #roma #commercio #negozi - c_outai : Non posso lasciare la finestra aperta che mi entrano le vespe ma mi lasciate stare per favore - alessandro1846 : RT @rosannatanzini: @francescatotolo @giuseppelampe Questa società aperta Lampedusa e Linosa non si vergogna? Occupatevi delle ?????????? dei v… - BEVLIEBER : Raga ma voi quando aprite un app, poi la chiudete subito o la lasciate aperta? NO PERCHÈ A ME DA FASTIDIO avere le app tutte aperte HAHHA - rosannatanzini : @francescatotolo @giuseppelampe Questa società aperta Lampedusa e Linosa non si vergogna? Occupatevi delle ?????????? d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciate aperta Fa troppo caldo, le finestre lasciate aperte: i ladri entrano e rubano i gioielli. Oggi Treviso Marianna uccisa dall’ex, l’amico sopravvissuto: «Razziata la sua tomba, non la lasciano in pace»

«Sono delle bestie. Sono bestie senza cuore». Paolo Zorzi scuote la testa. Sabato scorso qualcuno ha strappato i fiori dalla tomba della «sua» Marianna e li ha sparpagliati per il cimitero. Non è la p ...

Lascia il cane in auto sotto il sole: scatta la mobilitazione

Arezzo, 27 agosto 2020 - Cagnolino lasciato dentro il suv parcheggiato al sole, la polizia municipale fa intervenire il veterinario della Asl e i pompieri, ma arriva il proprietario e c’è il lieto fin ...

«Sono delle bestie. Sono bestie senza cuore». Paolo Zorzi scuote la testa. Sabato scorso qualcuno ha strappato i fiori dalla tomba della «sua» Marianna e li ha sparpagliati per il cimitero. Non è la p ...Arezzo, 27 agosto 2020 - Cagnolino lasciato dentro il suv parcheggiato al sole, la polizia municipale fa intervenire il veterinario della Asl e i pompieri, ma arriva il proprietario e c’è il lieto fin ...