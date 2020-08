Landon Clifford, morto lo youtuber 19enne già due volte papà: “Non doveva andare così” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Era così giovane, aveva davanti ancora una lunga vita. Le cose non sarebbero dovute andare così“. Parole di disperazione quelle postate da Camryn su Instagram per comunicare la morte del suo giovane marito, lo youtuber 19enne Landon Clifford. Il decesso è avvenuto in seguito a un danno cerebrale. Non si conoscono dettagli più precisi. Il canale di coppia di Camryn e Landon era diventato famoso nel 2017: una gravidanza a 16 anni, poi la seconda figlia nel maggio scorso e il matrimonio. Scene di vita quotidiana di due ragazzi giovanissimi che avevano conquistato oltre un milione di persone su Youtube. Visualizza questo post su Instagram August 13th 2020 was Landon’s last day being the best dad ... Leggi su ilfattoquotidiano

