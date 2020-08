Iannicelli: "Se il City va su Messi, potrebbe non avere più soldi per Koulibaly" (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21 il giornalista Peppe Iannicelli ha dichiarato: "Messi potrebbe andare al City. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Iannicelli: 'Se il City va su Messi, potrebbe non avere più soldi per Koulibaly' -

Ultime Notizie dalla rete : Iannicelli City Iannicelli: "Se il City va su Messi, potrebbe non avere più soldi per Koulibaly" Tutto Napoli Iannicelli: "Se il City va su Messi, potrebbe non avere più soldi per Koulibaly"

Nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21 il giornalista Peppe Iannicelli ha dichiarato: "Messi potrebbe andare al City. La loro potenza economica è stratosferica, ma il City quest'ann ...

La proposta di Iannicelli: "Vorrei una Final Eight anche in Italia"

Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions League, ultima big a soccombere il Manchester City di Guardiola. Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions Lea ...

Nel corso della trasmissione Tutti in Ritiro su Canale 21 il giornalista Peppe Iannicelli ha dichiarato: "Messi potrebbe andare al City. La loro potenza economica è stratosferica, ma il City quest'ann ...Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions League, ultima big a soccombere il Manchester City di Guardiola. Continua a mietere vittime importanti la Final Eight in Champions Lea ...